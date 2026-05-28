МИД РФ: спецслужбы Киева признают, что задерживают украинцев для обменного фонда

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Украинские спецслужбы признают, что задерживают мирных жителей для обменов на военнослужащих с Вооруженными силами России. Об этом говорится в докладе МИД РФ «О ситуации с правами человека на Украине», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
«Нередки случаи, когда представители украинских спецслужб прямо сообщают задерживаемым ими лицам, что причиной ареста является намерение использовать их для обмена на украинских военнослужащих, сдавшихся в плен Вооруженным силам Российской Федерации», — сказано в документе.
При этом в дипведомстве отметили, что основная причина задержания людей — это их попытки высказать свое мнение, которое расходится с официальной точкой зрения украинской власти. «За любое критическое высказывание в адрес киевского режима где угодно — в социальных сетях, в прессе, даже просто в разговоре на улице, в общественном транспорте — граждане Украины сразу превращаются в “предателей Родины”, “сепаратистов” и “коллаборантов”, — добавили там.
Как указали в министерстве, большинство из тех, кого обвинили в измене родине или «в пособничестве развязыванию агрессивной войны, по утверждениям следователей СБУ, прокуроров и судей, передавали сведения напрямую военнослужащим или гражданам Российской Федерации». «А эти “секретные” сведения были взяты из открытых источников в Интернете, что признавалось в том числе в обвинительных заключениях», — уточнили в МИД РФ.