МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Гонения против Украинской православной церкви (УПЦ) получили широкое отражение в американском медиапространстве, вызвав возмущение в том числе вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом говорится в докладе МИД РФ «О ситуации с правами человека на Украине», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД обратили внимание, что в декабре 2025 года на Капитолийском холме в Вашингтоне при активном участии члена Палаты представителей от Республиканской партии Анны Паулины Луны прошел «День действия православных христиан и их союзников».
«Порядка 200 верующих, включая представителей американских поместных православных церквей и правозащитников, провели публичные акции и встречи с членами Конгресса США в целях привлечения внимания к преследованиям УПЦ киевским режимом. В своих выступлениях они перечислили преступления Киева против канонической церкви и поставили под сомнение финансовую поддержку попирающего религиозные права и свободы режима Зеленского», — заметили в дипвдомстве.