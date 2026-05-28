Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: антиправославные гонения на Украине вызывают возмущение Вэнса

Министерство отметило, что нападки на УПЦ получили широкое отражение в медиапространстве США.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Гонения против Украинской православной церкви (УПЦ) получили широкое отражение в американском медиапространстве, вызвав возмущение в том числе вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом говорится в докладе МИД РФ «О ситуации с правами человека на Украине», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Антиправославные гонения на Украине нашли отражение в американском медиапространстве, вызвав возмущение ряда политиков, в том числе, насколько можно судить по СМИ, и вице-президента США Джей Ди Вэнса», — сказано в документе.

В МИД обратили внимание, что в декабре 2025 года на Капитолийском холме в Вашингтоне при активном участии члена Палаты представителей от Республиканской партии Анны Паулины Луны прошел «День действия православных христиан и их союзников».

«Порядка 200 верующих, включая представителей американских поместных православных церквей и правозащитников, провели публичные акции и встречи с членами Конгресса США в целях привлечения внимания к преследованиям УПЦ киевским режимом. В своих выступлениях они перечислили преступления Киева против канонической церкви и поставили под сомнение финансовую поддержку попирающего религиозные права и свободы режима Зеленского», — заметили в дипвдомстве.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше