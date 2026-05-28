Путин заявил, что российские пограничники действуют бесстрашно в ходе СВО

Сотрудники Пограничной службы ФСБ России действуют бесстрашно и решительно в ходе проведения специальной военной операции.
Об этом заявил глава государства Владимир Путин, поздравляя российских пограничников с профессиональным праздником.
В видеообращении по случаю праздника Путин отметил, что российские пограничники в ходе СВО на деле доказывают свой профессионализм.
«В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно», — сказал Путин.
Помимо этого, глава государства подчеркнул, что российские пограничники всегда отстаивали интересы государства.