Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин направил поздравление российским пограничникам по случаю их профессионального праздника, указав на их роль в обеспечении национальной безопасности.

День пограничника ежегодно отмечается в Российской Федерации 28 мая.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с праздником — Днем пограничника. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что пограничники исторически первыми давали отпор противнику, сражаясь за родную землю. Он отметил, что в народной памяти навсегда сохранились мужество и стойкость сотрудников погранвойск, которые в июне 1941 года задержали продвижение нацистских сил. По словам президента, в первые часы, дни и недели боев они внесли значительный вклад в срыв планов германского командования.

«В послевоенный период зеленые береты с честью прошли, выдержали многие нелегкие испытания: уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье, жестко реагировали на попытки незаконного пересечения госграницы, были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане, достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом», — добавил глава государства.