Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Глава государства подчеркнул, что пограничники исторически первыми давали отпор противнику, сражаясь за родную землю. Он отметил, что в народной памяти навсегда сохранились мужество и стойкость сотрудников погранвойск, которые в июне 1941 года задержали продвижение нацистских сил. По словам президента, в первые часы, дни и недели боев они внесли значительный вклад в срыв планов германского командования.