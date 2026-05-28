МИД РФ: в Киеве пытаются «прославить» священника — пособника нацистов

ОУН — ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели — создания самостоятельной Украины — ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе терактов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. По данным нескольких исследований, всего члены ОУН-УПА убили не менее 1 млн человек, в том числе 200 тыс. поляков в ходе Волынской резни.