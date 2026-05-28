МИД РФ: в Киеве пытаются «прославить» священника — пособника нацистов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Киевский режим пытается «прославить» униатского митрополита Андрея Шептицкого, сотрудничавшего с гитлеровцами, и убеждает Ватикан канонизировать его. Об этом говорится в докладе МИД РФ «О ситуации с правами человека на Украине», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
«Киев также предпринимает усилия для прославления и религиозных деятелей, сотрудничавших с гитлеровцами. В частности, на Украине ведется героизация униатского митрополита Андрея Шептицкого, возглавлявшего Украинскую греко-католическую церковь (УГКЦ) в первой половине ХХ века. В его честь открывают памятники, его именем называют улицы в разных городах страны, посвящают научные конференции и телепередачи», — отмечается в документе.
Помимо этого, подчеркивается в докладе, «киевский режим не оставляет попыток убедить Римскую католическую церковь канонизировать Шептицкого. В частности, об этом говорил Владимир Зеленский на встрече 9 июля 2025 года с Папой Римским Львом XIV в Ватикане». В документе также указывается, что процесс беатификации (канонизации) Шептицкого, по заявлениям УГКЦ, находится на заключительной стадии, хотя этот вопрос затрагивался еще в феврале 2003 года.
При этом, напоминает МИД РФ, известны факты поддержки Шептицким нацистов и украинских националистов-бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. «Начиная с приветствия Шептицким захвата гитлеровцами Украины, его призывов к труду “на благо Рейха' и вплоть до переписки с Адольфом Гитлером, участия в формировании дивизии СС “Галичина”, указаний настоятелям храмов оказывать содействие немецким властям и передавать церковное имущество для нужд немецкой армии”, — говорится в докладе.
В последние годы власти Украины проводят политику героизации деятелей украинского национализма — возглавлявшего Организацию украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Степана Бандеры, командующего Украинской повстанческой армией (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) Романа Шухевича и других.
ОУН — ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели — создания самостоятельной Украины — ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе терактов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. По данным нескольких исследований, всего члены ОУН-УПА убили не менее 1 млн человек, в том числе 200 тыс. поляков в ходе Волынской резни.