Собянин рассказал о дизайне новой станции метро «Строгино»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
По словам мэра, такие элементы появятся у входа в метро и внутри павильона.
В оформлении также используют натуральный камень, витражи на главном фасаде и светлый гранит для полов, цоколя и ступеней.
Станция получит два вестибюля — надземный и подземный. Через подземный вестибюль пассажиры смогут пересесть на одноимённую станцию Арбатско-Покровской линии.
После запуска станции у пассажиров транспортного узла «Строгино» появится больше маршрутов: до БКЛ они смогут добираться в 1,5 раза быстрее, а до МЦК — в два раза.
Работы планируют завершить в 2027 году.
Ранее Сергей Собянин сообщил о нововведении для пассажиров общественного транспорта. Проезд можно будет оплачивать с помощью виртуальной карты «Тройка» через технологию бесконтактной оплаты NFC.