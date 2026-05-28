Юрист Семёнова рассказала, как проверить безопасность детского лагеря

Юрист по семейным и гражданским делам Надежда Семёнова заявила, что перед оплатой детского лагеря родителям стоит проверить его в официальном реестре и запросить документы.
«Как мама и как юрист, я рекомендую выбирать лагерь не только по красивым фото и отзывам, а в первую очередь по вопросу: кому вы передаёте ребёнка и кто будет отвечать, если что-то пойдёт не так», — отметила Семёнова в беседе с URA.RU.
По словам юриста, до оплаты нужно проверить лагерь в официальном реестре на сайте детскийотдых.рф, посмотреть санитарно-эпидемиологическое заключение, наличие медпункта или договора с лицензированной медицинской организацией, а также правила охраны и выхода детей за территорию.
Семёнова добавила, что если в путёвке заявлены лечение или обучение, следует запросить лицензию либо договор с лицензированным партнёром и саму программу занятий или процедур. Если в лагере есть батуты, верёвочный парк, карусели или аттракционы, родителям стоит уточнить документы на оборудование, правила эксплуатации, ответственных взрослых и ограничения для детей по возрасту, росту или здоровью.
Если условия проживания, питание, программа или медсопровождение отличаются от обещанных, ситуацию нужно фиксировать письменно и направлять претензию.
Ранее руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова в пресс-центре НСН заявила, что родители при выборе детского лагеря всё чаще обращают внимание на безопасность, логистику и близость к дому.