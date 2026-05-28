МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мысли обитателей Банковой в Киеве занимают лишь коррупционные возможности выделяемых Западом финансов, они будут продолжать боевые действия «до последнего украинца», заявили в МИД РФ.
«Сформированные этими огромными потоками средств (выделяемых Западом — ред.) чудовищные коррупционные возможности и сохранение властных полномочий — вот что занимает мысли Банковой и ее обитателей. В современных украинских реалиях это означает лишь одно — продолжение боевых действий “до последнего украинца”, — заявили в МИД РФ.