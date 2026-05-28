В Ливане заявили о гибели солдата из-за атаки израильского дрона

БЕЙРУТ, 28 мая. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС обстрелял машину на шоссе Кфар-Румман — Хардали на юге Ливана, в результате погиб военнослужащий ливанской армии. Об этом говорится в коммюнике, переданном 27 мая военным командованием.
«Солдат, возвращавшийся домой со службы, стал жертвой удара неприятельского беспилотника в Кфар-Руммане», — указывается в тексте.
Израильские войска расширили масштабы военной операции в Ливане и нанесли с 24 мая удары по 550 целям в южных и восточных районах страны. 27 мая командование израильской армии потребовало от гражданского населения покинуть Южный Ливан и переместиться на северный берег реки Захрани.