Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ливане заявили о гибели солдата из-за атаки израильского дрона

Военный возвращался домой со службы, сообщило командование.

БЕЙРУТ, 28 мая. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС обстрелял машину на шоссе Кфар-Румман — Хардали на юге Ливана, в результате погиб военнослужащий ливанской армии. Об этом говорится в коммюнике, переданном 27 мая военным командованием.

«Солдат, возвращавшийся домой со службы, стал жертвой удара неприятельского беспилотника в Кфар-Руммане», — указывается в тексте.

Израильские войска расширили масштабы военной операции в Ливане и нанесли с 24 мая удары по 550 целям в южных и восточных районах страны. 27 мая командование израильской армии потребовало от гражданского населения покинуть Южный Ливан и переместиться на северный берег реки Захрани.