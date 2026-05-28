МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Западные кураторы оправдывают преступления киевской хунты, которая принесла в жертву свою страну, народ и историю, подталкивают режим Владимира Зеленского к новым преступлениям, заявили в МИД РФ.
«Раболепная готовность киевской верхушки принести в жертву свою страну, народ, а также историю и память о ее подлинном прошлом — и есть та причина, по которой западные кураторы по-прежнему не просто закрывают глаза и на неонацистскую идеологию, и на преступления хунты Зеленского, но оправдывают их и даже подталкивают ко все новым преступлениям», — заявили в МИД РФ.
История знает немало подобных примеров пестования Западом откровенно расистских и фашистских режимов, подчеркнули в МИД.
«Их (режимов — ред.) незавидная судьба хорошо известна, и только этим они, пожалуй, и обеспечивают свое попадание в историю», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.