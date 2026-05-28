В США оценили сроки восполнения израсходованных в конфликте с Ираном боеприпасов

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. США потребуется несколько лет на восполнение запасов некоторых видов вооружений, которые были израсходованы в конфликте с Ираном. Такие оценки приводятся в докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (признан нежелательной в РФ организацией), опубликованном 27 мая.
Как следует из документа, для ударов по Ирану были применены более тысячи ракет Tomahawk («Томагавк»). По данным экспертов, США смогут восполнить запасы этих вооружений до того уровня, который был до начала конфликта, к концу 2030 года или началу 2031 года. Использованы были также от 1 060 до 1 430 боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как следует из доклада, США смогут восполнить их запасы к середине 2029 года, как и арсеналы перехватчиков для комплексов противоракетной обороны THAAD.
Исследователи полагают, что «у США сейчас достаточно боеприпасов для любого вероятного сценария в войне с Ираном». Вместе с тем они отмечают, что в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты могут оказаться в уязвимом положении из-за истощения арсеналов.
Госдепартамент ранее в этом месяце сообщил, что США отложили поставки некоторых видов боеприпасов прибалтийским странам в связи с истощением американских запасов, вызванным войной с Ираном. США активно применяли перехватчики и другие ракетные вооружения в ходе операции против Ирана. Согласно сведениям американской печати и признаниям со стороны некоторых должностных лиц США, в том числе в Конгрессе, Пентагон столкнулся фактически с нехваткой высокоточных боеприпасов.