В США оценили сроки восполнения израсходованных в конфликте с Ираном боеприпасов

Как следует из документа, для ударов по Ирану были применены более тысячи ракет Tomahawk («Томагавк»). По данным экспертов, США смогут восполнить запасы этих вооружений до того уровня, который был до начала конфликта, к концу 2030 года или началу 2031 года. Использованы были также от 1 060 до 1 430 боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как следует из доклада, США смогут восполнить их запасы к середине 2029 года, как и арсеналы перехватчиков для комплексов противоракетной обороны THAAD.