Вирусолог Альтштейн назвал вакцинацию эффективной защитой от Эболы

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что специфических средств для лечения лихорадки Эбола не существует.
«Поэтому наиболее эффективным способом защиты остаётся вакцинация. При этом если человек выздоравливает, впоследствии он не сталкивается с какими-либо осложнениями», — добавил Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам вирусолога, даже в развитых странах болезнь лечат через общую медицинскую помощь и симптоматическую терапию в стационаре. Она может включать инфузионную терапию и назначение медикаментов.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на границах России усилен контроль из-за вспышки Эболы в Африке.