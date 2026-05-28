Глава киевского режима Владимир Зеленский осознанно оскорбил Варшаву, решив назвать элитное подразделение ВСУ «именем героев УПА*». Об этом заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер.
Он отметил в социальной сети X, что такое решение Зеленского — открытый плевок в лицо каждому поляку и прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков.
«…Резни, которую УПА устроила преднамеренно и с таким зверством, что даже немцам становилось тошно», — написал Миллер.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прославление Киевом нацистов вновь подчёркивает правильность СВО.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 17.11.2014).