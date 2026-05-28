Норвегия присоединилась к ядерному зонтику Франции

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре официально объявил о присоединении страны к французскому ядерному сдерживанию. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Life.ru

Стёре связал это решение с ситуацией в области безопасности в Европе.

«Мы делаем это в свете ситуации в области безопасности в Европе, включая массовое перевооружение России», — приводит агентство слова премьера.

Днём 27 мая он вылетел в Париж для подписания оборонного соглашения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стёре подчеркнул, что ядерное оружие не будет размещено на территории Норвегии в мирное время.

В марте 2025 года Макрон заявил о готовности начать дискуссию о распространении «ядерного зонтика» Парижа на союзников. В мае 2026 года Польша официально присоединилась к инициативе, а Литва выразила заинтересованность. Норвегия, которая не является членом Евросоюза, но входит в НАТО и граничит с Россией в Арктике, традиционно считалась «атлантистской» страной, ориентированной на США.

Ранее Life.ru писал, что посол России в Берлине Сергей Нечаев назвал планы Европы по укреплению «ядерного зонтика» прямой стратегической угрозой. Дипломат подчеркнул, что эти намерения требуют тщательного учёта в российском военно-политическом планировании. Москва дала понять, что корректировка сил альянса не останется без внимания.

Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше