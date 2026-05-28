Максим Аверин рассказал о новых спектаклях и съёмках в «Склифосовском»

Народный артист России Максим Аверин рассказал, что продолжает сниматься в сериале «Склифосовский» и занят сразу в нескольких театральных проектах.
«Сейчас продолжаются съёмки телесериала “Склифосовский”. Недавно я сыграл в Театре Российской армии в премьерной постановке “Предложение” Александра Лазарева», — рассказал Аверин в интервью «Вечерней Москве».
По словам актёра, за сезон у него обычно выходит по две — три премьеры. Он также продолжает играть в Театре сатиры в пластической драме «Маскарад без слов».
Кроме того, в «Ленкоме Марка Захарова» Аверин участвует в пяти постановках, включая «Женитьбу», «Поминальную молитву», «Гамлета» и «Репетицию оркестра».
