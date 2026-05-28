«В июне 2023 года СМИ сообщали, что власти Украины якобы договорились с ЮНЕСКО вывезти древние иконы и мощи святых из Киево-Печерской лавры в музеи Европы “для их сохранности”, — заметили в дипведомстве. — Как известно, скрытно вывезенные из страны будто бы при посредничестве упомянутой ооновской структуры и швейцарской НПО “Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов” древнейшие византийские иконы были выставлены в музее Лувра в Париже. После этого сообщалось о достигнутых договоренностях по вывозу мощей православных святых из лавры. При этом министерство культуры Украины назвало их всего лишь экспонатами».