МИД РФ: Франции придется ответить за вывоз мощей святых с Украины в Лувр

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Парижу придется давать ответ за содействие неправомерному вывозу икон и мощей святых с Украины в Лувр. Об этом говорится в докладе МИД РФ «О ситуации с правами человека на Украине», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Как информировали в МИД, киевский режим мог использовать похищенные из монастырей Украинской православной церкви (УПЦ) древние предметы православного искусства «в качестве средств расчета за поставки западного оружия». «В этой ситуации больше вопросов даже не к Киеву — с ним все понятно, рано или поздно он предстанет перед судом [истории], но что будет делать Париж, когда все закончится и придется давать отчет за свои неправомерные действия, включая потакание гонениям на верующих и священнослужителей?» — указано в докладе.
Там отмечается, что составной частью действий киевского режима по отчуждению принадлежащих УПЦ монастырей стали «усилия по захвату православных святынь, в том числе мощей святых, и предметов церковного убранства, которые нынешние власти страны, добровольно распродающие свою историю, рассматривают как некие артефакты, ценность которых определяется не историей и традицией, а их аукционной стоимостью».
«В июне 2023 года СМИ сообщали, что власти Украины якобы договорились с ЮНЕСКО вывезти древние иконы и мощи святых из Киево-Печерской лавры в музеи Европы “для их сохранности”, — заметили в дипведомстве. — Как известно, скрытно вывезенные из страны будто бы при посредничестве упомянутой ооновской структуры и швейцарской НПО “Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов” древнейшие византийские иконы были выставлены в музее Лувра в Париже. После этого сообщалось о достигнутых договоренностях по вывозу мощей православных святых из лавры. При этом министерство культуры Украины назвало их всего лишь экспонатами».