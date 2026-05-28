Полянский: молчание ОБСЕ о теракте в Старобельске кощунственно

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Отсутствие реакции у представителей стран Запада в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на теракт ВСУ в Старобельске страшно и кощунственно. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский «Известиям».
«Они сделали вид, что его просто не было. Вообще ничего про это не сказали. Это выглядело, конечно, ужасно, страшно и кощунственно. Мы в своем выступлении об этом сказали, привели факты, доказательства. Коллегам было явно неудобно слушать, — сказал он. — Это было как театр. Они, видимо, договорились, что ничего по этому поводу не скажут. Даже украинцы ничего не сказали».
В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированному, многоэтапному и преднамеренному удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей. В результате террористической атаки ВСУ пострадали 65 мирных жителей, из которых 21 погиб. Среди 44 раненых — 42 студента и 2 сотрудника колледжа. Возраст пострадавших учащихся — от 15 до 22 лет.