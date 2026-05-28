Bild: в ФРГ опасаются притока украинских беженцев из Польши после урезания льгот

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Власти Германии опасаются увеличения потока прибывающих в страну украинских беженцев после того, как в соседней Польше значительно урезали им льготы. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на секретный доклад органов безопасности ФРГ.
В нем отмечается, что теперь большее число украинцев может перебраться в Германию. Этому, в том числе, способствует активизация контрабандистов, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов. В докладе говорится о том, что на востоке Германии украинцы уже составляют значительную группу лиц, которых незаконно перевозят через границу. И речь, по данным органов безопасности ФРГ, прежде всего идет о мужчинах призывного возраста. Издание уточняет, что с февраля 2022 года в Германии защиту получили около 1,35 млн украинцев.
В марте в Польше вступил в силу новый закон, по которому украинцев уравняли в получении льгот с беженцами из других государств. Им урезали денежные пособия, бесплатное медобслуживание, компенсацию расходов на аренду жилья, а также доступ к бесплатному образованию.