Вяльбе: олимпийская пенсия составляет 62 500 рублей в месяц, не стала бы жаловаться на эту сумму

Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе высказалась о государственных выплатах для заслуженных спортсменов.
«Я очень благодарна нашему президенту за то, что в России есть такая мера. Возможно, сейчас эти деньги не играют решающую роль для меня, потому что работаю, но для пенсионеров-олимпийцев это очень серьезная прибавка», — приводит её слова Sport24.
Она отметила, что олимпийская пенсия сейчас составляет 62 500 рублей в месяц.
«Можно говорить, что это много или мало, но я бы не стала жаловаться на эту сумму. Она ведь ещё и индексируется».
Ранее Юрий Каминский отреагировал на слова Елены Вяльбе.