Педиатр Зайниддинова: отпускная аптечка ребёнка должна быть «умной»

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова заявила, что в детскую аптечку для путешествия не стоит класть антибиотики «на всякий случай».
«Аптечка в отпуск с ребёнком не должна быть огромной. Она должна быть умной. Чётко под возраст, страну и здравый смысл», — отметила Зайниддинова в беседе с «Радио 1».
По словам врача, в такую аптечку не нужно добавлять противовирусные «для иммунитета» или сиропы от кашля.
Также, считает эксперт, не стоит брать с собой большое количество бинтов и жгутов: достаточно стерильных пластырей.
Для поездки с младенцем педиатр рекомендовала добавить в аптечку ушные капли, средства от колик и газообразования, а также запас привычной смеси и подгузников.
