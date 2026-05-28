РФ предупредила ОБСЕ о риске столкновения с НАТО из-за дронов ВСУ

«И, конечно, мы их предупреждаем, что подобные шаги неумолимо приближают НАТО к прямому столкновению с Россией, когда любой малейший инцидент может запустить спираль эскалации, которую просто невозможно будет потом остановить», — сказал он.
По оценке дипломата, цель таких действий — прощупать степень терпения РФ и сколько Москва готова сдерживаться.
«На самом деле, когда мы уличаем эти страны в том, что они пошли на такие меры, они это категорически отрицают. В первый раз мы подняли эту тему в ОБСЕ, как только появились сообщения после ударов на Усть-Лугу. У западных стран случилась настоящая истерика: мол нет, “ни в коем случае нельзя так предполагать”, — сказал Полянский.
Потом, по его словам, алгоритм изменился.
«На последних заседаниях фокус сместился в сторону того, что Россия “угрожает” членам НАТО и предъявляет бездоказательные обвинения, в том числе пролеты через территорию [Прибалтики], подготовку к удару дронами с территории Латвии, а также размещение производства дронов. Они это категорически отрицают, но факты говорят совершенно против них», — рассказал дипломат.