В Московском зоопарке рассказали о пополнении у росомах

В центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка родились трое детёнышей росомахи и двугорбая верблюдица.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
Потомство впервые принесла молодая самка росомахи по кличке Камчатка. У неё родились две самки и самец. Специалисты отмечают, что для первого потомства такое количество детёнышей считается редкостью.
Генеральный директор зоосада Светлана Акулова рассказала, что наблюдать за развитием малышей непросто: самка активно защищает потомство. Сейчас росомашата уже исследуют вольер, едят мясо и постепенно переходят с материнского молока на взрослый рацион.
