Мизулина сообщила, что с Лебедева взыскали 300 тысяч рублей по ее иску

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что с блогера Артемия Лебедева взыскали 300 тысяч рублей в рамках исполнения решения суда по ее иску о защите чести и достоинства.
«Сегодня приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства. Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО — все средства я направила в Общероссийский народный фронт», — написала она в Telegram-канале.
Мизулина подчеркнула, что ждет взыскания средств с иноагента Юрия Дудя*.
Иск Мизулиной касался пяти фрагментов из видеоинтервью Лебедева Дудю*, в котором тот критиковал деятельность «Лиги безопасного интернета» и ее главы. Впоследствии Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее деятельностью.
Суд частично удовлетворил иск, обязав удалить фразы из видео и взыскав в пользу Мизулиной 300 тысяч рублей с Лебедева и 200 тысяч с Дудя*. Решение было обжаловано ответчиками, однако Мосгорсуд счел его законным.
* Физическое лицо, признанное иноагентом.