CМИ: в Европе внезапно пересмотрели позицию по переговорам с Путиным

BZ: в Европе растет готовность к диалогу с Россией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Европе растет готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«В Европе внезапно возросла готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Украине», — говорится в материале.

Как считает издание, еще несколько месяцев назад подобная дискуссия была бы практически немыслима в значительной части стран ЕС.

«Однако в настоящее время геополитическая ситуация быстро меняется, а вместе с ней и стратегические интересы Европы», — подчеркивается в материале.

В последнее время в ЕС все чаще призывают возобновить диалог с Россией. Так, президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника. Премьер Бельгии Барт де Вевер выступал за восстановление контактов ради импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса.

Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который «не наговорил гадостей» в адрес России.

По данным издания Politico, среди возможных претендентов фигурируют глава Евросовета Антониу Кошта, бывший и нынешний президенты Финляндии Саули Ниинисте и Александр Стубб, экс-председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги.

