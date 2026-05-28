CМИ: в Европе внезапно пересмотрели позицию по переговорам с Путиным

Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который «не наговорил гадостей» в адрес России.