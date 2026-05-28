Полянский сообщил, что Россия не поднимает вопрос о выходе из ОБСЕ

Постоянный представитель РФ при организации отметил, что в рамках этого формата Москву все еще вынуждены слушать.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия не рассматривает выход из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), этот формат один из немногих, где Москву все еще вынуждены слушать. Об этом заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Вопрос выхода на данном этапе не рассматривается, — указал он. — Во всяком случае, у меня никаких указаний или инструкций на этот счет нет. ОБСЕ, безусловно, не та организация, где мы чувствуем себя приятно и раскованно, потому что мы окружены странами НАТО, ЕС, которые, как показало заседание 27 мая, дуют в одну антироссийскую дуду, и пока ни конца ни края этому не видно».

«Однако ОБСЕ — одна из немногих международных площадок, где Россию вынуждены слушать. Нашу позицию записывают, доводят до столиц. Другой такой площадки, где мы говорим с натовцами, европейцами, у нас сейчас нет», — добавил он.

