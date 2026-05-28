Тарасова: ISU должны одуматься сегодня же

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международной федерации университетского спорта (FISU) допустить российских атлетов в нейтральном статусе.
«Жду, когда там наконец все поймут и нам всем разрешат выступать на основных соревнованиях. Поможет ли допуск студентов одуматься ISU и вернуть всех наших фигуристов без ограничений? Они должны одуматься сегодня же», — приводит её слова СЭ.
26 мая министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, что Международная федерация университетского спорта (FISU) допустила всех российских атлетов до соревнований под эгидой организации.
При этом в тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений — участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах.
