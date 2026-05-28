Политолог Мезюхо: Лондон осознаёт риски референдума о независимости Шотландии

Политолог Иван Мезюхо заявил, что Лондон будет делать всё возможное, чтобы не допустить выхода Шотландии из состава Великобритании.
«Теоретически, при определённых обстоятельствах, референдум об отделении Шотландии действительно возможен», — сказал Мезюхо Общественной Службе Новостей.
При этом политолог выразил сомнение, что сторонники независимости Шотландии смогут набрать большинство голосов на таком плебисците. По его мнению, если референдум всё же состоится, Лондон постарается добиться сохранения Шотландии в составе Соединённого Королевства.
Мезюхо отметил, что выход Шотландии может спровоцировать эффект домино внутри государства. По его словам, в таком случае могут актуализироваться сепаратистские настроения в Уэльсе и Северной Ирландии.
Ранее сообщалось, что парламент Шотландии проголосовал в поддержку призывов к проведению референдума о независимости от Великобритании.