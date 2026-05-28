В Москве прошла благотворительная акция в поддержку участников СВО и детей Донбасса

В Центральном Доме Учёных прошёл благотворительный концерт «Своих не бросаем!», инициатором которого выступило казачье войско Архангела Михаила. Главной целью акции стала поддержка детей Донбасса, участников специальной военной операции и президента России.
На сцене выступили Дмитрий Нестеров, Александр Иншаков, Артём Терехов и другие артисты, а особую программу представил Московский драматический театр «Сфера».
В рамках мероприятия прозвучала песня «Ох, нелёгок путь домой» на стихи победителя конкурса «АиФ» Павла Скороходова, музыку к которой написал Андрей Куряев. Произведение, посвящённое ветерану СВО Никите Бахареву, исполнили народный артист Дмитрий Ячевский и гитарист Илья Сумин.
Специальный корреспондент «Аргументов и Фактов» Ольга Шаблинская напомнила, что в поэтическом состязании приняли участие более тысячи авторов, приславших свыше пяти тысяч стихотворений.
По итогам конкурса первое место заняло именно это стихотворение, тронувшее жюри в составе Александра Шаганова, Никиты Высоцкого, Андрея Куряева и Михаила Чканикова. За вклад в поддержку бойцов СВО театр «Сфера» и еженедельник «Аргументы и факты» были награждены атаманом Михаилом почётными грамотами.