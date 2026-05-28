В России с 1 июня вступают в силу ГОСТы на унитазы и туалетную бумагу

С 1 июня вступает в силу ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления, который будет содержать их более подробную классификацию. Так, в ГОСТе, введенном в 2018 году, унитазы подразделялись только на три вида: напольные, детские и настенные. А новый документ насчитывает уже 16 видов унитазов. Помимо этого, смягчены требования к размеру унитазов. Так, если раньше высота от пола до борта у стандартных унитазов должна была составлять 40 сантиметров, то теперь она может варьироваться от 38 до 42 сантиметров.