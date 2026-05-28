Риелтор Апрелев: спрос на малогабаритное жильё остаётся низким

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев заявил, что спрос на малогабаритное жильё остаётся низким, а покупают такие объекты чаще из-за ограниченного бюджета.
«Доходность это обеспечивает не очень большую. Это примерно 8—10% годовых, поэтому с точки зрения инвестиций такой объект не очень привлекательный», — пояснил Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам риелтора, основными покупателями, отметил он, становятся люди, которые не могут позволить себе стандартную однокомнатную квартиру, но хотят жить самостоятельно.
В свою очередь эксперт по недвижимости Роман Крылов заявил АБН24, что девелоперы стали заметно гибче при переговорах с покупателями новостроек.
«Проценты сами по себе давно перестали быть объективным ориентиром. Важен только финальный ценник и сравнение с конкурентами», — пояснил Крылов.
Он отметил, что застройщики могут сначала повысить базовую цену, а затем предложить заметный дисконт. Поэтому покупателю важно смотреть не на размер скидки, а на итоговую стоимость квартиры и условия конкретной сделки.
Ранее кандидат юридических наук, доцент Высшей школы права Югорского государственного университета Елена Горбунова заявила, что при изменении адреса многоквартирного дома собственникам не нужно менять паспорт, ИНН, СНИЛС или завещание.