Психолог Кардиакос: шпаргалка может быть психологической опорой перед экзаменом

Семейный психолог Анастасия Кардиакос заявила, что на экзаменах и контрольных ребёнок может забывать выученный материал не из-за отсутствия знаний, а из-за острого стресса.
«В режиме острого стресса в крови повышается кортизол, усиливается тревога, и это вкупе бьёт по префронтальной коре — именно она отвечает за логику, связанную мысль, рабочую память и концентрацию», — объяснила Кардиакос в беседе с «Радио 1».
По словам психолога, состояние «я учил, но не помню» можно объяснить биохимической блокировкой доступа к знаниям. Материал при этом не исчезает, но тревога мешает им воспользоваться.
Кардиакос отметила, что в стрессе люди по-разному возвращают доступ к памяти. Одним достаточно внутренне успокоиться, сделать паузу и выдохнуть, другим нужна внешняя опора — первая фраза, схема, план, формула или хотя бы одно слово.
Психолог добавила, что даже само написание шпаргалки может быть полезным, поскольку в этот момент человек структурирует материал, выделяет главное и повторяет его своими словами. При ступоре на экзамене она посоветовала начать писать хотя бы первую букву или первое слово: после первого действия тревога снижается, а ассоциации начинают активироваться.
