Киевский режим переродился в неонацистскую диктатуру, заявили в МИД

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Киевский режим, прославляющий нацистов и преступников, переродился в неонацистскую диктатуру, для него прекращение военных действий равносильно прекращению существования, говорится в докладе российского МИД «О ситуации с правами человека на Украине».
«Киевский режим, взяв на вооружение идеологию и практику украинских национал-радикалов и прославляя нацистов и преступников, по сути, переродился в неонацистскую диктатуру. Для него состояние войны и применение самого широкого спектра репрессивных мер необходимы в качестве единственного и при этом наиболее верного способа сохранить свое господство», — говорится в докладе.
Прекращение конфликта для такого режима становится равнозначным прекращению его существования, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.