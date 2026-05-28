Жена Байдена подумала, что у него случился инсульт на дебатах с Трампом

Джилл Байден подумала, что у ее мужа случился инсульт на дебатах с Трампом.

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Бывшая первая леди США Джилл Байден рассказала, что выступление ее супруга Джо Байдена на дебатах в июне 2024 года сильно напугало ее и вызвало опасения за здоровье мужа.

В июне 2024 года прошли первые предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Американские и мировые СМИ назвали их провалом для демократа: он терял нить рассуждения, говорил тихо и выглядел растерянным.

«Когда я смотрела на это (дебаты — ред.), я подумала: “Боже мой, у него инсульт”. И это напугало меня до смерти», — сказала она в интервью для программы CBS News Sunday Morning.

По словам бывшей первой леди, она не знает, что именно произошло.

«Я была напугана, потому что никогда не видела Джо таким ни до, ни после», — добавила Джилл Байден.

То выступление на дебатах кардинально изменило ход предвыборной гонки 2024 года. Первоначальная публичная поддержка сменилась нарастающим давлением на Байдена — и уже в июле 2024 года демократ снял свою кандидатуру с выборов, выдвинув вместо себя Камалу Харрис.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше