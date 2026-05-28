Диетолог Королёва: переедание сухофруктов чревато набором веса

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва заявила, что сухофрукты могут быть полезным перекусом, однако злоупотреблять ими не стоит.
«Сухофрукты — один из тех продуктов, который может украсить рацион в целом, и может быть хорошим перекусом между основными приёмами пищи: завтраком, обедом, ужином», — сказала Королёва Общественной Службе Новостей.
По словам диетолога, сухофрукты содержат растительные волокна, которые важны для пищеварения и микрофлоры кишечника, а также калий, магний, железо, медь, флавоноиды, полифенолы и антиоксиданты.
Королёва отметила, что полезные вещества в сухофруктах находятся в концентрированном виде. Из-за этого одной-двух горсток в день достаточно, а переедание может привести к избытку калорий и сахаров, особенно у людей со склонностью к набору веса.
