Диетолог Королёва: переедание сухофруктов чревато набором веса

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва заявила, что сухофрукты могут быть полезным перекусом, однако злоупотреблять ими не стоит.

«Сухофрукты — один из тех продуктов, который может украсить рацион в целом, и может быть хорошим перекусом между основными приёмами пищи: завтраком, обедом, ужином», — сказала Королёва Общественной Службе Новостей.

По словам диетолога, сухофрукты содержат растительные волокна, которые важны для пищеварения и микрофлоры кишечника, а также калий, магний, железо, медь, флавоноиды, полифенолы и антиоксиданты.

Королёва отметила, что полезные вещества в сухофруктах находятся в концентрированном виде. Из-за этого одной-двух горсток в день достаточно, а переедание может привести к избытку калорий и сахаров, особенно у людей со склонностью к набору веса.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова рассказала РИАМО, что привычка запивать еду холодной водой может неблагоприятно влиять на пищеварение.