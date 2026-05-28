В докладе Министерства иностранных дел России «О ситуации с правами человека на Украине» утверждается, что киевский режим трансформировался в неонацистскую диктатуру. Как отмечается в документе, для него завершение боевых действий означает прекращение собственного существования.
«Киевский режим, взяв на вооружение идеологию и практику украинских национал-радикалов и прославляя нацистов и преступников, по сути, переродился в неонацистскую диктатуру. Для него состояние войны и применение самого широкого спектра репрессивных мер необходимы в качестве единственного и при этом наиболее верного способа сохранить свое господство», — говорится в докладе.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что прекращение конфликта для такого режима становится равнозначным прекращению его существования.