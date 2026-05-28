Полянский: вопрос о выходе России из ОБСЕ на данном этапе не рассматривается

Вопрос о выходе России из ОБСЕ на текущий момент не рассматривается. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский.
Он отметил в интервью газете «Известия», что ОБСЕ является одной из немногих международных площадок, где Россию вынуждены слушать.
«Другой такой площадки, где мы говорим с натовцами, европейцами, у нас сейчас нет», — добавил собеседник издания.
Ранее Полянский заявил, что на посвящённом теракту ВСУ в Старобельске заседании ОБСЕ Россию слушал весь зал.
