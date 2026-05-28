Юрист: покупателю не нужно платить за случайно разбитый товар

Юрист Александр Манько заявил, что покупатель не всегда обязан платить за случайно разбитый товар в магазине.
«Если вы уронили товар, пока держали его в руках, бегали по залу, устроили разборки либо как-то умышленно повредили товар — вина ваша, придётся платить», — предупредил Манько в беседе с «Абзацем».
По словам юриста, до оплаты на кассе товар считается собственностью магазина, поэтому риск случайной порчи во многих случаях несёт продавец.
Если покупатель поскользнулся на мокром полу, его толкнули, товар стоял слишком близко или был размещён неустойчиво, платить за него он не обязан.
Манько отметил, что магазин не имеет права заставлять покупателя оплатить разбитый товар на месте. Такой вопрос может решаться только через суд, хотя до этого, по словам специалиста, обычно доходит редко.
