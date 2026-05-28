В Петербурге открыли парадную лестницу Мариинского дворца

В Санкт-Петербурге после реставрации открыли парадную лестницу Мариинского дворца на Исаакиевской площади.
Об этом сообщает neva.today.
Работы завершили ко Дню города.
По словам председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского, лестнице вернули исторический облик в соответствии с замыслом архитектора Андрея Штакеншнейдера.
Реставрация продолжалась почти год. Под слоями масляной краски специалисты обнаружили искусственный мрамор, восстановили авторскую цветовую гамму, а также первоначальный вид барельефов и скульптур.
Ранее сообщалось, что в Петербурге дом на Лиговском проспекте признали памятником.