США вновь ввели санкции против спецдокладчика ООН по Палестине

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Власти США вновь ввели отмененные ими ранее санкции в отношении специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Как следует из документа, американские власти вернули Альбанезе в санкционные списки, касающиеся, в частности, деятельности Международного уголовного суда (МУС).
Американское финансовое ведомство 20 мая сообщило об отмене рестрикций в отношении Альбанезе. Представители вашингтонской администрации дали понять, что это временная мера. Она была принята в связи с тем, что 14 мая окружной суд в Вашингтоне приостановил действие американских санкций против спецдокладчика ООН. Изучив документы по делу, суд пришел к выводу, что рестрикции были введены в нарушение права Альбанезе на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к Конституции США из-за того, что она критиковала политику Израиля в секторе Газа. Власти США оспорили это решение в апелляционном суде. Он приостановил действие постановления, вынесенного ранее окружным судом.
Рестрикции в отношении спецдокладчика ООН США ввели в июле 2025 года. Поводом для ограничений стали обвинения в адрес Альбанезе со стороны Израиля и США в распространении антисемитских позиций и в поддержке террористических организаций. По мнению вашингтонской администрации, Альбанезе содействовала проведению в МУС разбирательств в отношении граждан США и Израиля.