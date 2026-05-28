США вновь ввели санкции против спецдокладчика ООН по Палестине

Американское финансовое ведомство 20 мая сообщило об отмене рестрикций в отношении Альбанезе. Представители вашингтонской администрации дали понять, что это временная мера. Она была принята в связи с тем, что 14 мая окружной суд в Вашингтоне приостановил действие американских санкций против спецдокладчика ООН. Изучив документы по делу, суд пришел к выводу, что рестрикции были введены в нарушение права Альбанезе на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к Конституции США из-за того, что она критиковала политику Израиля в секторе Газа. Власти США оспорили это решение в апелляционном суде. Он приостановил действие постановления, вынесенного ранее окружным судом.