В России стала доступна бесплатная установка линзы «Ясень» для лечения катаракты

Гражданам России стала доступна бесплатная установка линзы «Ясень», предназначенной для лечения катаракты.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России, «Ясень» — это уникальная отечественная интраокулярная линза, которая заменяет работу естественного хрусталика.
Производство этой линзы уже стартовало на базе исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Фёдорова.
«На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тыс. единиц в год. В будущем мощности планируется нарастить вдвое…» — говорится в сообщении.
Ранее офтальмолог Татьяна Шилова в беседе с RT предупредила об опасности тёмных очков без защиты от ультрафиолета.