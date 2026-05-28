Онищенко назвал главные симптомы лихорадки Эбола

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Лихорадка Эбола начинается со слабости, головной боли, диареи, ломоты и кашля, затем происходит обезвоживание организма и проявление сыпи, не исключены кровотечения, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Источник: © РИА Новости

«Начинается болезнь со слабости, головной боли, боли в мышцах, диареи, боли в животе. Потом появляются сухой кашель, сыпь, начинается обезвоживание организма, могут отказать почки, печень. Возможны кровотечения желудочно-кишечного тракта, носа, десен и так далее», — сказал Онищенко, отвечая на вопрос о симптомах лихорадки Эбола.

Он отметил, что болезнь отличается высокой заразностью. Инкубационный период при лихорадке Эбола составляет до 21 дня. Если человек в течение 7−16 дней не выздоравливает в результате лечения и купирования симптомов, то возникает состояние, при котором кровь сгущается и могут образовываться тромбы. Такие последствия заболевания могут привести к летальному исходу.

Ранее ряд стран объявил об усилении санитарного контроля на фоне вспышки Эболы в Центральной и Восточной Африке. В частности, власти Канады временно закрыли въезд для жителей стран с высоким риском распространения лихорадки Эбола и с субботы обяжут побывавших там самоизолироваться на три недели.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.

