Онищенко назвал главные симптомы лихорадки Эбола

«Начинается болезнь со слабости, головной боли, боли в мышцах, диареи, боли в животе. Потом появляются сухой кашель, сыпь, начинается обезвоживание организма, могут отказать почки, печень. Возможны кровотечения желудочно-кишечного тракта, носа, десен и так далее», — сказал Онищенко, отвечая на вопрос о симптомах лихорадки Эбола.
Он отметил, что болезнь отличается высокой заразностью. Инкубационный период при лихорадке Эбола составляет до 21 дня. Если человек в течение 7−16 дней не выздоравливает в результате лечения и купирования симптомов, то возникает состояние, при котором кровь сгущается и могут образовываться тромбы. Такие последствия заболевания могут привести к летальному исходу.
Ранее ряд стран объявил об усилении санитарного контроля на фоне вспышки Эболы в Центральной и Восточной Африке. В частности, власти Канады временно закрыли въезд для жителей стран с высоким риском распространения лихорадки Эбола и с субботы обяжут побывавших там самоизолироваться на три недели.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.