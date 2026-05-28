Терапевт Серебрякова назвала ключевые составляющие активного долголетия

Терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова заявила, что активному долголетию помогают стабильный режим сна, социальные контакты, белок в рационе и бытовая активность.

«10—15 минут искреннего разговора без гаджетов активируют окситоциновые пути, снижая хронический стресс», — уточнила Серебрякова в беседе с Lenta.ru.

По словам врача, ложиться спать и просыпаться лучше в одно и то же время. Такой график синхронизирует циркадные ритмы, помогает регулировать выработку мелатонина и кортизола, а также снижает риск метаболических нарушений.

Серебрякова добавила, что белок должен присутствовать в каждом приёме пищи. Его равномерное распределение, по её словам, способствует обновлению клеток и замедляет саркопению — возрастное снижение мышечной массы и силы.

Врач также посоветовала поддерживать бытовую активность и уделять пять минут в день диафрагмальному дыханию: такая практика может снижать уровень системного воспаления и артериальное давление.

Ранее врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев в беседе с 360.ru рассказал, как отличить метеозависимость от болезни.