Терапевт Серебрякова назвала ключевые составляющие активного долголетия

Терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова заявила, что активному долголетию помогают стабильный режим сна, социальные контакты, белок в рационе и бытовая активность.
«10—15 минут искреннего разговора без гаджетов активируют окситоциновые пути, снижая хронический стресс», — уточнила Серебрякова в беседе с Lenta.ru.
По словам врача, ложиться спать и просыпаться лучше в одно и то же время. Такой график синхронизирует циркадные ритмы, помогает регулировать выработку мелатонина и кортизола, а также снижает риск метаболических нарушений.
Серебрякова добавила, что белок должен присутствовать в каждом приёме пищи. Его равномерное распределение, по её словам, способствует обновлению клеток и замедляет саркопению — возрастное снижение мышечной массы и силы.
Врач также посоветовала поддерживать бытовую активность и уделять пять минут в день диафрагмальному дыханию: такая практика может снижать уровень системного воспаления и артериальное давление.
