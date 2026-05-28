Депутат Смирнов призвал выпускников не накручивать себя перед экзаменом

Член комитета Госдумы по просвещению Виктор Смирнов заявил, что родителям перед ЕГЭ важно поддержать ребёнка и показать, что его ценят независимо от результата экзамена.
«Задача взрослых — всячески поддержать своего ребёнка, проявить внимание и заботу. Это гарантия, что он будет чувствовать свою значимость независимо от того, какой балл получит, а просто потому, что его любят и ценят», — сказал Смирнов в беседе с «Парламентской газетой».
По словам депутата, фраза «я тебя люблю» накануне экзамена может стать хорошим способом поддержки.
Он также отметил, что выпускникам важны здоровое питание и разумный режим дня, чтобы не готовиться до глубокой ночи и не пытаться успокаиваться таблетками.
Ранее председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова в беседе с «Радио 1» заявила, что в период экзаменов выпускники должны чувствовать безусловную поддержку родителей.