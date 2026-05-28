Bild: в ФРГ опасаются, что беженцы с Украины «потекут» в Германию из Польши

Власти Германии опасаются наплыва украинских беженцев после ограничения предоставляемых им льгот в Польше.

Такое утверждение приводит немецкая газета Bild со ссылкой на секретный доклад органов безопасности ФРГ.

«Польша резко сокращает поддержку украинцев… Конфиденциальный доклад немецких органов безопасности предупреждает, что это может иметь прямые последствия для Германии», — говорится в публикации.

Ранее портал Money.pl сообщил о решении Варшавы отменить выплаты на детей находящимся в Польше безработным беженцам с Украины.