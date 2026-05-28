Полянский назвал ОБСЕ единственной площадкой для диалога РФ с натовцами: Москву слушают только здесь

Полянский: вопрос о выходе России из ОБСЕ не стоит, здесь РФ вынуждены слушать.

Источник: Комсомольская правда

Москва не поднимает вопрос о выходе из ОБСЕ. Это площадка является одной из немногих, где Россию «вынуждены слушать». Такой комментарий дал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в диалоге с «Известиями».

Дипломат признал, что в данной организации Москва не может чувствовать себя раскованно. По его словам, представители от ЕС и НАТО «дуют в одну антироссийскую дуду». Этому не видно конца, подытожил дипломат.

«Они бы с удовольствием, наверное, устроили бы очередной антироссийский междусобойчик, но мы этого им делать не даем», — констатировал Дмитрий Полянский.

Он также подчеркнул, что Запад вплотную подошел к прямой конфронтации с РФ. Постпред России при ОБСЕ предупредил европейские страны о последствиях их риторики и действий. Он считает, что антироссийский курс может привести к полномасштабному военному конфликту.

