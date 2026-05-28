Додик: Республика Сербская может провести референдум о евроинтеграции

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил, что боснийские сербы могут провести референдум по вопросу евроинтеграции из-за нарушения Брюсселем соглашения об ассоциации с балканским государством.
«ЕС не только молчаливо одобрил тиранию [высокого представителя Кристиана] Шмидта и нарушение принципов, соблюдать которые он (ЕС — прим. ТАСС) обязался в рамках соглашения об ассоциации, но официальный Брюссель буквально профинансировал Шмидта, выделив ему более 50% бюджета аппарата высокого представителя, чтобы сделать все возможное для подрыва верховенства закона и демократических принципов в Боснии и Герцеговине», — написал политик в Х.
Как подчеркнул Додик, указанные шаги делают Евросоюз «соучастником Шмидта», нарушившим положения соглашения об ассоциации, и в ближайшее время Республика Сербская попытается запустить механизм урегулирования споров, предусмотренный документом.
«Если политические представители двух других народов в совместных институтах не согласятся с этим, мы спросим сербский народ, что он думает о дальнейшем вступлении в ЕС. Мы не позволим Брюсселю продолжать лишать Республику Сербскую прав», — подчеркнул Додик.
10 мая Шмидт заявил о том, что подал в отставку с поста, но намерен исполнять свои обязанности до избрания преемника. Позднее Додик заявил, что Республика Сербская после отставки Шмидта хочет ограничить полномочия его преемника парой лет, а парламент энтитета утвердил резолюцию о необходимости упразднить аппарат высокого представителя. Документ требует от Совета Безопасности ООН срочно принять резолюцию о прекращении полномочий высокого представителя в БиГ и закрытии его аппарата.
Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).
Страна управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении представителя ФРГ Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской не признавало легитимность Шмидта.