Психолог Вафин: в семье должно быть безопасно ошибаться

Политический психолог, кандидат политических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Артур Вафин заявил, что стрессоустойчивость у ребёнка формируется не через искусственные трудности, а через посильные вызовы и поддержку взрослых.
«Важно начинать с малого. Например, не решать за ребёнка каждую бытовую задачу: дать ему самому собрать портфель, подготовиться к контрольной, выбрать кружок. Родитель рядом, но не вместо ребёнка. Это создаёт чувство опоры», — отметил Вафин в комментарии ИА RuNews24.ru.
Эксперт отметил, что в семье должно быть безопасно ошибаться. Он посоветовал обсуждать с ребёнком не только результат, но и усилия: что получилось, что можно изменить в следующий раз и чему научила ситуация.
Психолог добавил, что стрессоустойчивость не стоит путать с жёсткостью. Если ребёнок постоянно перегружен учёбой и сравнениями с другими, он не становится сильнее, а истощается. Поэтому ему нужны сон, свободное время, игры, друзья и возможность отдыхать.
