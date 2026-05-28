США повторно ввели санкции в отношении спецдокладчика ООН Альбанезе

«В список особо обозначенных лиц и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами добавлено следующее физическое лицо: Альбанезе, Франческа Паола», — указано в заявлении Управления по иностранным активам Минфина США.
Впервые США ввели санкции в отношении Франчески Альбанезе в июле 2025 года. Позднее апелляционный суд Соединенных Штатов приостановил решение.
Франческа Альбанезе — специальный докладчик ООН по Палестине. Она называла войну в секторе Газа геноцидом, а также выступала в поддержку ордера МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.