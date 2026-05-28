Рубио заявил о готовности США вести диалог с Кубой, несмотря на кризис

Куба переживает глубокий кризис. При этом США готовы к диалогу с властями этого государства. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на заседании кабмина в Белом доме. Политик обозначил позицию администрации по карибскому направлению.

Источник: Life.ru

«У Кубы большие проблемы. Мы будем говорить с ними, мы будем работать над этим», — сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что США хотят добра для кубинского народа. Он выразил надежду на благоприятный исход для жителей острова, который расположен всего в 90 милях (150 км) от американских берегов. По словам Рубио, несостоятельное государство на таком расстоянии создаёт угрозу национальной безопасности США.

По данным западных чиновников, США рассматривают вариант отстранения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти. Этот шаг возможен в рамках политических договорённостей. Администрация президента Дональда Трампа настаивает — любое соглашение с Гаваной должно включать условие о смене руководства.

