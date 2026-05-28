«Нет шансов»: удар возмездия вызвал панику в Киеве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украине не хватает ресурсов для противодействия ударам возмездия ВС России по Киеву, заявил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар.
«Проблема, конечно, заключается в нехватке ракет. Особенно, ракет для Patriot», — сказал он.
По его словам, военные возможности Киева и Москвы в этом отношении несопоставимы.
«У Украины с этими запасами ракет практически нет шансов», — резюмировал Набар.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.